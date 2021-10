Numeri alti per i tamponi i positivi risalgono a oltre 130

È ancora un numero alto di tamponi in Puglia. Ne sono stati somministrati 21.315 da cui sono emersi 134 nuovi casi (lo 0,6 percento). Di questi 20 sono nella provincia di Bari, 23 nella Bat, 7 in provincia di Brindisi, 25 in Capitanata, 43 in provincia di Lecce e 14 in quella di Taranto. Altri due casi sono attribuiti a residenti fuori regione. Non si registrano decessi. Sale leggermente il numero complessivo dei contagiati, sono 2.170 (+35 rispetto a ieri), così come sale di una unità il numero dei ricoverati in area non critica degli ospedali pugliesi (134 in totale). Scende invece a 18 il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Sono «solo» 99 i guariti nelle ultime 24 ore, il che porta il totale da inizio pandemia a 261.382.