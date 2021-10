È record di tamponi in Puglia, il contagio scende allo 0,4 percento

È un numero record quello dei tamponi somministrati durante le scorse 24 ore. I 22.892 test hanno fatto emergere 102 nuovi casi. Con una percentuale che si abbassa allo 0.4 percento. I nuovi casi riportati sono 16 in provincia di Bari, 5 nella Bat, 7 in provincia di Brindisi, 24 in quella di Foggia, 17 in provincia di Lecce e 35 nel tarantino. Sale leggermente il numero dei ricoverati in ospedale, 133 (+2) in area medica, mentre nelle terapie intensive il numero dei ricoverati si riduce a 18 (-1). Si registrano ancora 2 decessi. È sempre in discesa il numero degli attualmente positivi, sono 2.135, rispetto a ieri 33 in meno, il che porta il totale dei guariti in una sola giornata a 133.