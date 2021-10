La quasi totalità dei giovinazzesi è vaccinata

La campagna vaccinale a Giovinazzo è a livelli tali per cui le variazione nelle percentuali sono minime tra una settimana e la successiva. La quasi totalità della popolazione dai 12 anni d’età in su ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Questo si traduce nel 91 percento, dato invariato rispetto alla settimana precedente, di prime somministrazioni. Sale di un punto percentuale, siamo all’88 percento, il dato riferito a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. Tradotto in numeri reali significa che 16.140 cittadini sono immunizzati su 17.646 vaccinabili. Sono ottime le notizie anche sul fronte dei contagi. Nella settimana compresa tra il 4 e il 10 ottobre non si sono registrati nuovi casi. il che farebbe rimanere a 3 il numero dei contagiati a Giovinazzo.