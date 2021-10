Covid: Sempre più leggera la pressione sugli ospedali pugliesi

La percentuale sui test rimane invariata rispetto a ieri (lo 0,6 percento). I numeri reali sui nuovi contagi da Covid 19 risultano essere leggermente in rialzo. Frutto di un maggior numero di tamponi somministrati, 13.791, che hanno fatto emergere 93 nuovi casi. Nella provincia di Bari i contagi delle ultime 24 ore sono 10, nella Bat 7, altrettanti in provincia di Brindisi. È la provincia di Foggia a risultare la più colpita negli ultimi giorni, riporta infatti di 28 nuovi casi, più contenuti i contagi in provincia di Lecce, se ne contano 19, nel tarantino 20. Per altri due casi la provincia di residenza non è nota. Purtroppo continuano a registrarsi decessi legati alla pandemia, sono 2 nelle ultima ore, mentre continua la discesa del numero degli attualmente positivi (2.168 oggi, 41 in meno rispetto a ieri). Continua anche ad alleggerirsi la prossine sugli ospedali. Ricevere le cure nei reparti medici sono in 131 (-4) in terapia intensiva sono in 19 (-1). È sempre più alto il numero dei guariti dal coronavirus, il numero complessiva da inizio pandemia è di 261.150, nelle ultime ore 132.