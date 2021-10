È sempre stazionaria la curva del Covid in Puglia

Di nuovo sotto quota 100 il numero dei casi di Covid 19 registrati oggi in Puglia. Sono esattamente 86 i nuovi contagiati, emersi dai 12.977 tamponi effettuati. Pari allo 0,6 percento dei test. Nella provincia di Bari i casi registrati sono 15, nella Bat 4, nella provincia di Brindisi 1, in quella di Foggia 21, nel leccese 19, nel tarantino 22. Altri 4 casi sono riferiti a contagiati la cui provincia di residenza non è nota. Si registra ancora un decesso, mentre gli attualmente positivi scendono a 2.209 (-103 rispetto a ieri). Di questi 135, come ieri, sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi. Rimangono 20 quelli ricoverati in terapia intensiva. Superano 261mila le guarigioni, in un solo giorno se ne contano 188.