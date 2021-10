Sono 7 i decessi registrati in Puglia nell’ultima giornata

C’è stato un forte balzo in avanti nel numero dei decessi legati al Covid 19 in Puglia. Sono 7 infatti i deceduti nelle ultime 24 ore, mentre rimangono stazionari i dati relativi alle persone ricoverate nei reparti non critici degli ospedali pugliesi (135) e nelle terapie intensive (20). Per quanto riguarda i nuovi casi, su 12.299 test sono risultati positivi altre 118 persone, lo 0,9 percento dei tamponi somministrati. Di queste 25 sono nell’area metropolitana di Bari, 10 nella Bat, 8 nel brindisino, 24 in Capitanata, 23 in provincia di Lecce e 28 in quella di Taranto. Un caso è fuori regione. Attualmente risultano ancora positivi in 2.312 (90 in meno rispetto a ieri). Torna ad essere importante il numero dei guariti, sono 201 in una sola giornata.