Nel foggiano i due terzi dei nuovi casi di Covid 19

Si può considerare una continua altalena quella che vede oscillare le percentuali del contagio da Covid 19 in Puglia. Una percentuale che è raddoppiata rispetto a ieri, oggi siamo all’1 percento, che tradotto in numeri significa 76 nuovi casi su 7.566 test effettuati. Pochi casi in termini assoluti, che fanno riportare alla provincia di Bari 7 nuovi contagi, 3 nella provincia di Brindisi, ben 54 in quella di Foggia. In questa sola provincia si contano i due terzi dei contagiati di tutta la Puglia in queste ultima 24 ore. Nelle altre province i casi sono 7 nel leccese e 1 nel tarantino, mentre nella Bat non si registrano contagi. Altri 4 casi sono invece relativi a persone la cui residenza non è nota. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, ma sale il numero complessivo dei positivi al coronavirus, sono 2.402 (+20). È stazionario il numero dei ricoverati dei reparti di medicina generale degli ospedali pugliesi, 134 (-1), ma sale a 21 quello di chi è costretto nelle terapie intensive (+2). Per effetto dei dati forniti, il numero dei guariti nelle ultime ore è «solo» 56.