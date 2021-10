Il Cozzoli di Molfetta rimarrà aperto per due giorni a settimana per le terze dosi di vaccino

L’hub vaccinale di Molfetta, presso l’impianto sportivo Cozzoli, sarà aperto anche per le terze dosi di vaccino anticovid. Soddisferà anche le esigenze dei cittadini giovinazzesi che dovranno sottoporsi alla dose di richiamo. Le giornate di apertura previste, saranno il martedì e il giovedì mattina, dalle 9 alle 13, per 150 prenotazioni alla volta. L’hub vaccinale continuerà a rimanere attivo su sollecitazione dell’amministrazione comunale di Molfetta, che si è fatta sentire dalla Asl Bari che nel frattempo aveva deciso di sospendere le vaccinazioni in quell’impianto, costringendo di fatto gli utenti giovinazzesi e molfettesi a dover andare altrove per le somministrazioni non solo delle terze dosi del vaccino, ma anche per coloro che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Questi ultimi potranno affacciarsi presso la struttura anche senza prenotazione.