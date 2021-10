Dimezzati rispetto a ieri i casi di Covid in Puglia

Si sono dimezzati i casi di coronavirus in Puglia. Dai 12.099 tamponi somministrati, sono risultati 62 nuovi contagi. Pari allo 0,5 percento dei test. Nella provincia di bari i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 20, nella Bat 3, nella provincia di Brindisi 7, in Capitanata 7, in provincia di Lecce 20, in quella di Taranto 6. Un ulteriore caso è riferito a persona la cui provincia di residenza non è nota. C’è da registrare ancora un decesso. Continua la discesa degli attualmente positivi, sono 2.382, di questi 135 sono ricoverati nei reparti di medicina generale degli ospedali pugliesi, 19 in terapia intensiva.