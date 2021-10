Numeri stabili per i contagi da Covid 19 in Puglia

Ancora un decesso in Puglia e 118 casi su 14.429 test effettuati. Con un rapporto sui casi positivi che è dello 0,8 percento. È quanto rilevato dal bollettino quotidiano diffuso dalla regione. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi casi sono 13, mentre nella Bat 30, numero questo che rappresenta la provincia con maggior numero di casi. Più in linea con i giorni scorsi i dati che arrivano dalle altre province a cominciare da quella di Brindisi che riporta 6 casi, la Capitanata 27 casi, il leccese 24 casi, il tarantino 16 casi. Per altri due contagiati riportati, uno è relativo a un residente fuori regione, per l’altro la provincia di residenza è in via di definizione. Scende sotto quota 2.400 il numero degli attualmente positivi, di questi 136 sono ricoverati nei reparti medici degli ospedali pigliesi, 20 in terapia intensiva. Sono 130 i guariti nelle ultime 24 ore.