Il Covid a Giovinazzo gira poco. Alte le percentuali delle vaccinazioni

Giovinazzo rientra tra quei comuni della provincia di Bari che presenta un numero di positività molto ridotto. Nella settimana tra il 27 settembre e il 3 ottobre, secondo il rapporto della Asl Bari, i casi riportati in città sono 2. Scende a 3 il numero complessivo degli attualmente positivi secndo l'ultima cominicazione del Comune, erano 8 nove giorni fa. Ottimi i dati che provengono dal fronte delle vaccinazioni. Il 91 percento della popolazione giovinazzese ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il che significa oltre 16mila persone sono vaccinate. Altrettanto positivo è il numero di coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, più di 14mila, il che significa l’87 percento della popolazione. Percentuale che è tra le più alte in tutta l’area metropolitana. Numeri più che soddisfacenti che probabilmente stanno determinando la bassa circolazione del virus in città.