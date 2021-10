In Puglia si contano 4 decessi e 113 nuovi casi di Covid

Piccole oscillazioni nelle percentuali sui test anticovid, che si riflettono inevitabilmente sui numeri reali della pandemia. Sono 113 i nuovi casi registrati oggi su 11.664 tamponi effettuati. Nel dettaglio, i contagiati nella provincia di Bari sono 39, nella Bat 2, nella provincia di Brindisi 6, nel foggiano 30, in provincia di Lecce 19, in quella di Taranto 18. Per altri 2 casi la provincia di residenza è in via di definizione. Dopo un paio di giorni senza decessi, oggi si registrano 4 morti in Puglia. Da inizio pandemia sono 6.801 le persone decedute. Continua la discesa dei positivi, ad oggi si contano 2.410 casi, 40 in meno rispetto a ieri, così come continua a scendere il numero dei ricoverati nei reparti medici degli ospedali pugliesi, sono 135 (-11). Sale però il numero dei ricoverati in terapia intensiva che è arrivato a 20 (+1). Rimane importante il numero dei guariti, che da giorni è superiore a quello dei nuovi casi. Nelle ultime 24 ore se ne sono contati 149.