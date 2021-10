Grandine grossa come acini d’uva. Potrebbe aver provocato danni in agricoltura

Il cielo si è fatto scuro prima del previsto. Grosse e pesanti nuvole hanno coperto il cielo di Giovinazzo dando vita a una forte precipitazione con tanto di grandine. Chicchi grossi come acini d’uva che potrebbero aver provocato non pochi danni soprattutto in agricoltura, con la campagna olivicola prossima all’avvio. Sicuramente domani mattina si potrà vedere gli effetti di questa prima perturbazione autunnale. Le previsioni portano pioggia anche per i prossimi giorni. Speriamo senza grandine.