Siamo pronti per la rivoluzione digitale?

È raro esprimere soddisfazione per i tanti commenti che sono a corredo di un articolo, come quello apparso ieri su questa testata giornalistica a proposito della velocità delle connessioni internet nel nostro comune. Commenti tecnici, postati evidentemente da chi conosce la materia, ma, permetteteci, poco comprensibili dai «comuni mortali» per i tanti acronimi e sigle che compongono i commenti. Nulla di preoccupante, da questo punto di vista. Il senso degli interventi è intuibile.

Giovinazzo, stando a quanto pubblicato dal Sole 24 Ore, risulta essere una città «lenta» dal punto di vista della rapidità delle reti informatiche. Siamo però in buona compagnia, non solo nella provincia di Bari, dove sono pochi i Comuni più «fast», ma in tutta la Regione. Anzi, qualche località ha velocità ancora inferiori alla nostra. Ma tutto questo, fuori dai tecnicismi del caso, che purtroppo non sono alla nostra portata, la riflessione diventa un’altra. In questo periodo in cui si parla quotidianamente di rilancio, di «rivoluzione digitale», il nostro Paese, inteso come nazione, è pronto? Le reti informatiche attuali sono in grado di sostenere la grande mole di dati che viaggiano e che viaggeranno lungo le loro linee? Il periodo pandemico ha rilevato lacune di non poco conto. Pensiamo alla didattica a distanza, al lavoro agile o se volgiamo lo smart working. Quante difficoltà hanno avuto gli utenti nei collegamenti. Perché le aziende pubbliche o private non sono tutt’ora attrezzate a questo genere di «rivoluzione». E se una azienda privata, che pure investe in tecnologie e reti personalizzate ha avuto difficoltà, figuriamoci gli enti pubblici con le loro attrezzature obsolete che si collegano su reti non all’altezza.

E che dire poi della tanto paventata telesorveglianza, delle telecamere messe in rete tra loro per monitorare il territorio? Il tema della sicurezza è prioritario, sempre più cittadini chiedono telecamere che sorveglino strade e campagne. Le nostre reti informatiche garantiscono un ottimale afflusso dei dati alle centrali operative? E adesso si parla anche di telemedicina. Funzionerà al meglio? Il 5G sembra essere una soluzione. Ma sono tanti i comuni italiani, e tra questi anche Giovinazzo, che in un recente passato ha espresso il proprio diniego alla installazione delle antenne di ultima generazione. Come la mettiamo? Queste sono forse questioni più prosaiche, più «terra terra» ma che incidono e non poco sulla vita di tutti. Chiediamo più servizi, ma la lentezza, questa volta non di internet, ma della implementazione delle reti, sembra remare contro.