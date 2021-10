Covid: Numeri in discesa in Puglia

94 nuovi casi e nessun decesso. È quanto riporta il bollettino odierno della Regione sull’andamento del Covid 19 in Puglia. Pari allo 0,7 percento dei tamponi somministrati. I nuovi contagiati sono 25 in provincia di Bari, 4 nella Bat, 8 in provincia di Brindisi, 22 in quella di Foggia, 18 nel leccese e 15 nel tarantino. Altri 2 casi sono attribuiti a residenti fuori regione. Continua la discesa della curva relativa agli attualmente positivi, sono 2.450 (-49 rispetto a ieri), così come scende quella dei ricoverati in area non critica negli ospedali pugliesi. Oggi sono 146, quattro in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In leggera controtendenza il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 19 (+1), mentre i guariti salgono a 260.218 (+143 negativizzati nelle ultime ore).