Covid: Ancora 143 casi e un decesso in Puglia

Continua a essere sotto l’1percento il rapporto tra test somministrati e casi positivi riscontrati. Dai 15.420 tamponi, infatti sono risultati 143 nuovi casi. Nella provincia di Bari sono 45, nella Bat 6, in provincia di Brindisi 22, altrettanti in provincia di Foggia, 30 nella provincia di Lecce e 18 in quella di Taranto. Si registra anche un decesso. Scende al di sotto di 2.500 il numero degli attualmente positivi. Gli ospedali pugliesi assistono in area medica 150 pazienti, in terapia intensiva 18. Superata quota 260mila guariti dal Covid 19 da inizio pandemia, in un solo giorno sono 203.