Quanto sono veloci le reti internet a Giovinazzo?

È l’era di internet, della connessione continua. Ormai tutti gli aspetti della nostra vita sono governati dalla rete delle reti. Basta un piccolo problema sui server che controllano il traffico delle informazioni e dei dati, per mandare in tilt milioni di rapporti tra persone in tutto il mondo. Come è successo qualche giorno fa a causa di un riposizionamento dei server che raccolgono e distribuiscono i dati di tutti gli utenti dei maggiori network. Ma, al di là dei problemi tecnici, quanto sono veloci le linee internet nelle nostre città? A questa domanda ha provato a rispondere uno studio dello European data journalism network, i cui dati raccolti sono stati diffusi dal Sole 24 Ore. Uno studio condotto in ogni città italiana, tra le quali non manca certo Giovinazzo.

La città da questo punto di vista non è messa proprio bene. La velocità media in download, cioè il trasferimento di dati dal serve alla singola postazione internet, è di 56 megabit al secondo, mentre l’upload, il caricamento delle singole pagine è di 14 megabit al secondo. La latenza poi, cioè la velocità di risposta del web alle singole ricerche è di 21 millisecondi. Una condizione non ottimale, rispetto alla media nazionale che è di 84 Mbps per il download, 34 per l’upload e 22 millisecondi per la latenza. Non è una condizione ottimale rispetto alle altre città pugliesi e dell’Area metropolitana di Bari, con il capoluogo pugliese che ha le migliori performance della regione, e neanche rispetto anche alle città limitrofe, dove il «segnale» è più forte, dove, ad esempio a Molfetta e Bitonto, la velocità download è praticamente il doppio rispetto a Giovinazzo.

In realtà sono in pochi ad accorgersi di questa «lentezza» nelle connessioni internet. Ma rimane un motivo di riflessione, soprattutto perché quasi due anni scolastici si sono svolti con la didattica a distanza, e quindi con un uso massiccio della rete, e, sempre a causa della pandemia, anche il lavoro agile ha impegnato decine di dipendenti pubblici e privati all’uso massiccio di computer e reti web. Con qualche disagio, proprio per la lentezza dello scambio di dati.