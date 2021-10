Piccole variazioni sul fronte del Covid in Puglia

Poche differenze rispetto a ieri sull’andamento del Covid in Puglia. Sono 126 i nuovi casi registrati su 12.743 test effettuati. Pari allo 0,9 percento. In provincia di Bari i casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 35, nella Bat 18, in provincia di Brindisi 10 in quella di Foggia 31, nel leccese 9 e nel tarantino 23. Sale leggermente il numero dei ricoverati nei reparti medici degli ospedali pugliesi, 150 (+1 rispetto a ieri) e quello delle terapie intensive, 17 (+1). Scende ancora il numero degli attualmente positivi (-34) con i 2.259 casi registrati. Purtroppo il bollettino della Regione riporta di un decesso, il totale da inizio pandemia è di 6.797, mentre i guariti nelle ultime ore sono 179, numero che continua ad essere più alto rispetto ai nuovi casi.