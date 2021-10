I bolidi della Mille Miglia a Giovinazzo

Direttamente dagli anni ’20 a Giovinazzo. Ma solo di passaggio. Quattro auto d’epoca, tutte spider biposto con altrettanti equipaggi hanno fatto capolino questa mattina in piazza Vittorio Emanuele. Sono auto, le Mg inglesi e le Bnc francesi costruite per correre la Mille Miglia, quella che per molti anni è stata ritenuta la corsa automobilistica più bella del mondo. E forse gli equipaggi, che arrivano dalla Germania, stanno ripercorrendo proprio uno dei tracciati storici della famosa corsa. Chi ancora possiede la memoria storica del periodo che va dalla fine degli anni ‘20 a parte degli anni ’30, potrà ricordare infatti che in una edizione della Mille Miglia i bolidi dell’epoca passarono da Giovinazzo. Le strade erano ancora polverose e qualcuno potrebbe anche ricordare di un incidente provocato proprio da una delle auto in gara. Ci furono anche delle vittime. Ma questa è storia.