I vaccini anticovid e antinfluenzali possono essere somministrati contemporaneamente

Con l’autunno parte la campagna vaccinale antinfluenzale. Per questo il Ministero della Salute ha dato precise indicazioni rispetto all’intervallo di tempo eventualmente necessario per la somministrazione del vaccino anticovid e quello contro le influenze stagionali. Le due vaccinazioni possono essere concomitanti e programmate nella stessa seduta vaccinale, qualora entrambe le dosi siano disponibili, ma anche a distanza di tempo. Questo vale per l’antinfluenzale ma anche per molti dei vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Tranne che per i vaccini vivi attenuati, per i quali il Ministero consiglia la somministrazione a una distanza minima precauzionale di 14 giorni prima o dopo il vaccino anticovid.