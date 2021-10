È stabile la curva del Covid in Puglia

Rimane stabile la curva del Covid in Puglia. Su 8.021 test somministrati sono risultati 64 positivi, pari allo 0,7 percento. Nella provincia di Bari i casi riportati sono 4, nella Bat 5, in provincia di Brindisi 6, nella provincia di Foggia 20, in quella di Lecce 14, nel tarantino 4. Ancora un caso è riferito a un contagiato la cui provincia di residenza non è nota. Si registra un decesso. Sale leggermente il numero dei pazienti ricoverati, sono 150 (+9 rispetto a ieri), scende di una unità il numero dei pazienti in terapia intensiva. Attualmente sono 16. Complessivamente il numero dei positivi al virus nella regione sono 2.593 (-3), il numero dei guariti in una sola giornata è di 66.