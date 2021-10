Meno nuovi positivi ma più ricoveri, il virus è contenuto però non demorde

Scende abbondantemente sotto quota cento il numero dei nuovi positivi in Puglia. Dai 13.057 test infatti sono stati individuati 88 positivi, pari allo 0,6 percento. Un numero basso che lascia ben sperare sul contenimento della circolazione del virus in Puglia. I nuovi casi rilevati sono 35 in provincia di Bari, 5 nella Bat, 6 in provincia di Brindisi, 19 nel foggiano, 16 in provincia di Lecce e 1 in quella di Taranto. Altri 7 casi sono attribuiti a contagiati la cui provincia di residenza non è nota. L’altra buona notizia è che non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore. Scende ancora il numero dei ricoverati nelle corsie mediche degli ospedali pugliesi, sono 141 (2 in meno rispetto a ieri) ma sale di due unità quello dei ricoverati in terapia intensiva. Attualmente sono 17. Sale di 30 unità anche il numero complessivo dei positivi, è 2.596, dato che è compensato dalle guarigioni che in un giorno sono state 61.