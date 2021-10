Apulia Best Company Award2021: premiate le Eccellenze Pugliesi

Sefa maching the future, Selex ceramiche; Sitec fire & sicurity; Riserva Domini, Corbo, Sinagri, Weshort, Bricksensitive. Sono queste le realtà imprenditoriali ritenute virtuose ed eccellenti premiate il primo ottobre nella sala Marano dell’Istituto Vittorio Emanuele, nel corso dell’Apulia Best Company Award. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è promossa da Sinergitaly ed è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Giovinazzo. Il premio non è stato attribuito solo alle realtà imprenditoriali pugliesi, ma anche a chi è impegnato nel sociale e nella cultura. Come ad esempio ai rappresentanti della Casa Madonna della Rosa, ai dott. Francesco Di Terlizzi, Vincenzo Rutigliano, Adriano Ieva, al Maestro d’orchestra Francesco Finizio, ai musicisti Vito della valle di Pompei e Orazio Saracino, ad Agostino Picicco. Anche attestati di benemerenza consegnati a Cristina Piscitelli, Lucio Smaldone e Mauro di Natale. Alla manifestazione, che è stata patrocinata dal comune e dalla Proloco di Giovinazzo, dalla Regione Puglia, dall’Università Aldo Moro, dall’Archivio di Stato di Bari, dalla Città Metropolitana, dall’Enea, da Unci Bate Mic, sono intervenuti Riccardo Di Matteo, presidente di Sinergitaly, i parlamentari Francesca Galizia e Marco Lacarra, l’assessore regionale al welfare Rosa Barone, il sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e l’assessore alla cultura del comune di Giovinazzo Cristina Piscitelli.