La Diocesi ha compiuto 35 anni

Il 30 settembre è stata una data importante per la Chiesa diocesana. Si sono celebrati i 35 anni della istituzione della Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi. Ad unirsi per ultima all’attuale Diocesi fu la città di Ruvo, che si staccò da quella di Bitonto nel 1982. Ma solo il 30 settembre del 1986 arrivò il decreto della Congregazione per i Vescovi, lo «Istantibus Votis» che sanciva l’unione delle quattro città con alla guida un unico Vescovo. Fu don Tonino Bello ad inaugurare la nuova stagione ecclesiale con le sue indicazioni che presero il nome di «Insieme per camminare», impegnando la nuova diocesi a sperimentare la comunione ecclesiale oltre i recinti cittadini.