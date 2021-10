Ancora 138 casi e un decesso: questo il bollettino Covid della Regione

Su 14.228 tamponi somministrati sono risultati 138 casi positivi a Covid 10. Pari allo 0,9 percento dei test. Numeri stabili da qualche giorno in Puglia sul fronte del coronavirus, ma indicano che il virus continua a circolare anche se non in forma altamente aggressiva. Tanto che anche oggi si registra un decesso. Dal bollettino regionale pubblicato risultano 27 nuovi casi nell’area metropolitana di Bari, 19 nella Bat, 8 in provincia di Brindisi, 17 in Capitanata, 29 in provincia di Lecce e 28 in quella di Taranto. Stabile anche il numero dei ricoveri in ospedale, sono 143 i pazienti assistiti nelle corsie dei nosocomi pugliesi (+1 rispetto a ieri), in terapia intensiva il numero dei pazienti rimane invariato (15) rispetto alle 24 ore precedenti. Continua la discesa degli attualmente positivi, sono 2.566 (13 in meno), cresce sempre il numero dei guariti, 150 in un giorno, quasi 260mila da inizio pandemia.