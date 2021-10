Il 91 percento dei giovinazzesi ha ricevuto almeno una dose di vaccino

Torna a segnare 0 la casella dei nuovi contagi a Giovinazzo. Il dato è riferito alla settimana tra il 20 e il 26 settembre, mentre nella settimana precedente furono conteggiati 3 nuovi casi. Complessivamente in città rimangono comunque 8 positivi al virus. Il dato è tra i migliori tra le città confinanti, così come è tra i migliori sul fronte della campagna vaccinale. Infatti le dosi somministrate ai cittadini giovinazzesi sono 30.095, con 16.049 prime dosi e con 14.015 persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Con una percentuale che nel primo caso arriva al 91 percento, nel secondo all’83 percento. Sono dati ormai consolidati che raccontano di come la circolazione del virus a Giovinazzo, così come in tutta la provincia di Bari, sia contenuta, grazie a una percentuale complessiva di vaccinazioni nella popolazione dai 12 anni in su, che sfiora il 90 percento per le prime dosi e l’80 percento per il ciclo completo. La circolazione del virus appare bassa, nonostante questo la Asl continua a raccomandare un atteggiamento prudente e il rispetto delle misure di prevenzione.