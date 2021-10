Solo piccoli ritocchi nei dati sull’andamento del Covid in Puglia

È sostanzialmente stabile l’andamento del contagio da Covid in Puglia. Il tasso sui 14.491 test effettuati sale solo di qualche decimale. Il che tradotto in numeri significa che ci sono 172 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio i casi riportati sono 51 in provincia di Bari, 7 nella Bat, 12 in provincia di Brindisi, 37 in quelle di Foggia, 46 nel leccese e 14 nel tarantino. Altri 4 casi sono riferiti a persone la cui provincia di residenza non è nota. Non si fermano purtroppo i decessi, se ne contano 3 nelle ultime ore, per contro continua a scendere il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi. Sono 142 (-2) quelli ricoverati in aree mediche, e 15 (-1) i ricoverati in terapia intensiva. Anche il numero complessivo dei positivi al coronavirus continua a scendere, oggi si contano 14 contagiati in meno, per un totale di 2.579. per contro cresce il numero dei guariti, 183 in un giorno, dato che comincia a essere costantemente superiore a quello dei nuovi casi.