Tutto pronto per la IV edizione di «Apulia Best Company Award»

Il giorno è arrivato. Questa sera alle 19, nella sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele, si svolgerà la IV edizione di «Apulia Best Company Award». Si tratta del riconoscimento delle eccellenze pugliesi che sono indipendenti nel campo imprenditoriale, culturale e del terzo settore. L'evento è organizzato da Sinergyitalia in collaborazione con Associazione Nazionale Carabinieri di Giovinazzo. Per questa edizione il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha voluto coniare una medaglia celebrativa, quale simbolo dell'importanza che la manifestazione ha acquisito nel tempo. Per questa accesso alla sala Mar è libero ma nel rispetto delle sera dettate l' dal Covid.