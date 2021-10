Nell’area della ex pesa pubblica sorgerà un’area inclusiva per bambini

Forse chiamarlo parco è eccessivo, sicuramente sarà uno spazio pubblico rigenerato e inclusivo. Il luogo è in via Toselli, l’area è quella della ex pesa pubblica, che dopo l’abbattimento della struttura, vedrà sorgere giochi per bambini, nuove panchine e la piantumazione di alberi. Il progetto in origine prevedeva la concessione a privati dell’area. Concessione già assegnata, ma anche a causa della pandemia da Covid 19, il soggetto assegnatario aveva rinunciato. Nonostante questo, l’assessorato ai lavori pubblici ha voluto portare avanti «il progetto per eliminare quelle che ritiene le ultime sacche di degrado all’interno di alcuni quartieri» con fondi rilevati dal bilancio comunale.

«Abbiamo provato in tutti i modi a darla in gestione ma purtroppo sono spazi troppo stretti e angusti per poter coniugare il rispetto delle regole in materia sanitaria, con le relative autorizzazioni, e la tipologia del manufatto – è il commento del sindaco Tommaso Depalma - Quindi abbiamo come al solito fatto un piccolo sacrificio, ma dovuto, e con soldi pubblici buttiamo giù tutto per rendere quella piazza fruibile in modo che i cittadini possano riappropriarsi di un nuovo spazio di aggregazione. Così facendo elimineremo anche un altro residuo che viene da un tempo lontano e che finora non era stato mai risolto».

I lavori dovrebbero cominciare a breve. «Si tratta di un ulteriore tassello di un mosaico sempre più ricco e variegato che trova la sua naturale collocazione – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - Un ulteriore punto del nostro programma che diventa realtà».