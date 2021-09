È in costante discesa la curva del Covid in Puglia

Sempre meno casi di Covid in Puglia, ma ci sono ancora decessi, 5 nelle ultime 24 ore. Dai 13.747 test somministrati sono risultati 119 positivi, pari a un tasso dello 0,8 percento. Nelle provincia di Bari i nuovi contagiati sono 29, nella Bat 19, in provincia di Brindisi 19 nel foggiano 18, in provincia di Lecce 10 in quella di Taranto 24. Attualmente le persone positive al virus nell’intera regione sono 2.593, un numero in costante discesa, così come diminuisce, 144, quello dei ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi. Stabile invece il numero dei pazienti in terapia intensiva, sono 16 come nelle 24 ore precedenti. A guarire nelle ultime ore sono stati in 164.