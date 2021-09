Il virus a Giovinazzo circola tra la popolazione scolastica

Scende a 8 il numero dei positivi a Giovinazzo. Il dato è riferito al 28 settembre, due giorni fa, con il virus che nel frattempo ha colpito, rispetto alla comunicazione di una settimana fa, ancora altri soggetti. Questa volta sono bambini e giovani compresi nelle fasce d’età tra 0 e 19 anni. Si potrebbe dedurre che il coronavirus circola sul nostro territorio, in modo blando stando ai dati diffusi, tra la popolazione scolastica. Forse tra coloro che non hanno ancora nessuna copertura vaccinale. Sale così a 1.273 il numero di coloro che da inizio pandemia hanno contratto il virus. Per una ventina di loro l’infezione è stata letale.