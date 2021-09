Guarisce il doppio dei contagiati rispetto ai nuovi casi di Covid

Si mantiene stabile, intorno all’1percento, il tasso del contagio da Covid 19 in Puglia. Sui 14.230 test somministrati sono risultati 152 positivi. Di questi 77 sono in provincia di Bari, 6 nella Bat, 3 nel brindisino, 26 in Capitanata, 40 in provincia di Lecce e 5 in quella di Taranto. Altri 7 casi, sottratti al totale, sono stati riattribuiti. Nelle aree mediche degli ospedali pugliesi attualmente sono ricoverate 147 persone, 9 in meno rispetto a ieri, mentre sale di una unità, sono 16, coloro i quali sono ricoverati nelle terapie intensive. Complessivamente sono 2.643 i positivi al coronavirus, 156 in meno rispetto a ieri, ma si registra ancora un decesso. I guariti nelle ultime 24 ore sono 307. Un numero doppio rispetto ai nuovi casi.