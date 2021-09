«Adriatic heroes» l’ambizioso obiettivo della «2hands»

La «2hands» non si ferma. Dopo una stagione primaverile ed estiva passata a raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le coste e nelle campagne adesso lancia un ambizioso progetto: quello di raccogliere 20mila chilogrammi di rifiuti dal mare Adriatico grazie all’ausilio dei volontari sia associati che esterni. «Adriatic Heroes» è il nome dato al progetto che prevede oltre 70 interventi di raccolta dei rifiuti lungo tutta la costa adriatica, da Trieste all’estremo lembo della Puglia. La «2hands» non è solo un’associazione locale, ma è una delle più grandi associazioni di volontariato in Italia. Ha sedi in 9 città italiane e coinvolge più di 1000 volontari. Nata nel luglio del 2020, solo per quest’anno, con le sue giornate di cleanup ha raccolto oltre 30mila chilogrammi di rifiuti, grazie anche alla collaborazione con innumerevoli realtà nazionali e interazionali. La raccolta fondi lanciata in questi giorni, ha come obiettivo quello di investire in attrezzature, tecnologie e strumenti di informazione per lanciarsi in progettualità future.