Covid 19: Sei decessi e 125 nuovi casi

Son 6 le persone decedute a causa del Covid 19 nelle ultime 24 ore. Un numero alto che si contrappone alla diminuzione dei nuovi casi registrati, 125 su 13.458 test, con un tasso che rimane allo 0,9 percento. I nuovi casi riportati sono 29 in provincia di Bari, 26 nella Bat, 9 in provincia di Brindisi, 22 in Capitanata, 25 in provincia di Lecce e 18 in quella di Taranto. Appena sotto i 2.800 gli attualmente positivi al virus, con 156 ricoverati in area non critica degli ospedali pugliesi e 15 in terapia intensiva. Sempre meno i ricoverati, e questa è una buona notizia, ma il coronavirus continua a circolare anche se in modo altalenante. Continua però a mietere vittime e questo è un dato da non trascurare.