Sono partiti gli interventi di sanificazione delle reti fognarie di Giovinazzo

Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Dopo le tante segnalazioni circa l’abbondante presenza di topi, ratti e blatte, il sindaco Tommaso Depalma annuncia l’intervento dell’Acquedotto Pugliese per la sanificazione, derattizzazione e disinfestazione delle lungo tutta la rete fognaria di Giovinazzo. L’intervento, partito ieri, si protrarrà fino al 31 dicembre di quest’anno. «Con Aqp – ha spiegato Depalma - abbiamo sempre collaborato in maniera sincera e fattiva. E voglio rassicurare i cittadini, che spesso mi fanno diverse segnalazioni, che l’Ente di via Cognetti da sempre ha ottemperato alle attività di derattizzazione e di deblattizzazione dei tronchi fognari principali di propria competenza. Approfitto per ricordare che è a carico dei cittadini e degli esercizi commerciali l’attività di deblattizzazione e derattizzazione dei propri tronchi fognari di pertinenza. Specifico anche che il nostro Comune, ad integrazione delle attività a carico di AQP, ha attivato un’attività di derattizzazione articolata in tutta Giovinazzo e che su quest’ultima questione mi trovo in seria difficoltà perché da un lato trovo cittadini che mi chiedono di fare di più, soprattutto per la derattizzazione, ma dall’altro si sono altri cittadini che mi contestano di aver seminato la città di trappole per topi. Della serie, mettiamoci d’accordo e cerchiamo di centrare il problema, atteso che la decisione perfetta e condivisa da tutti, come i fatti raccontano, non esiste mai».

Trappole che forse sono servite a poco, il costante avvistamento di topi persino in piazza Vittorio Emanuele, o mentre si arrampicavano sugli alberi della villa comunale. Con qualcuno che se li è ritrovati in casa. Per non parlare delle blatte che evidentemente sono sfuggite agli interventi di disinfestazione messi in opera fino ad oggi. Come si legge adesso nel comunicato diffuso dal Comune, i nuovi interventi decisi da Aqp, si svolgeranno «in sinergia con l’Ufficio Ambiente del comune stesso e che ci saranno operatori preposti all’accertamento della regolarità degli interventi eseguiti, che verbalizzeranno a campione gli esiti dei controlli effettuati».