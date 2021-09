È allarme cinghiali, la Coldiretti chiede di interventi

L’allarme cinghiali si sta diffondendo in tutta Italia. La Puglia e la provincia di Bari non è esente dalla presenza di interi branchi che sempre più spesso entrano nelle città o quanto meno nelle loro periferie. È il caso del quartiere San Paolo di Bari. Ma sono stati avvistati anche nei territori a nord del capoluogo pugliese, in casi sporadici anche a Giovinazzo.

Secondo la Coldiretti Puglia in questi mesi di pandemia la presenza dei cinghiali negli immediati dintorni dei centri abitati è aumentata del 15 percento, provocando danni al comparto agricolo di almeno 15 milioni di euro l’anno. «I branchi – sottolinea la Coldiretti regionale - si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi dove giocano i bambini, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano stalle, causano incidenti stradali con morti e feriti e razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Con la loro presenza viene compromesso anche l’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità sia anomale che vegetale».

Quello che la Coldiretti propone per limitare la diffusione dei cinghiali e la loro proliferazione, è che le Regioni si coordino con lo Stato per il loro contenimento. Chiedendo che gli agricoltori possano avanzare richieste di intervento per la riduzione numerica, attraverso l’abbattimento selettivo, dei cinghiali. Un intervento che però deve essere coadiuvato dalle forze dell’ordine, da guardie venatorie o da cacciatori abilitati iscritti in un apposito albo. La Coldiretti chiede anche che venga allargato il calendario venatorio fino a comprendere i mesi da settembre a gennaio. L’associazione di categoria stima che in Italia i cinghiali abbiano raggiunto in Italia la cifra record di 2,3 milioni di esemplari. Con al loro capacità riproduttiva è un numero destinato a crescere esponenzialmente. Per questo la Coldiretti chiede di stabilire regole certe di intervento.