Covid: Sempre meno contagiati negli ospedali pugliesi

I numeri del contagio da Covid 19 in Puglia sono stabili, secondo quanto pubblicato dal bollettino regionale. Su 14.966 test effettuati, infatti, i nuovi casi sono 139. Con un tasso che scende sotto l’1 percento. Con una provincia, quella di Taranto, che non riporta nessun caso. Nelle altre province il nuovi contagiati sono 49 nell’area metropolitana di Bari, 7 nelle Bat, 5 in provincia di Foggia, 61 nel leccese e un caso registrato a residente fuori regione. C’è purtroppo ancora un decesso, ma il numero dei ricoverati n area medica scenda a 166. Rimane però invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, rimangono 19. Complessivamente i positivi al coronavirus in tutta la regione sono adesso 2.942, questo dato in lieve rialzo, che fa da contraltare alle persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore, che sono 104.