Rimane contenuto il numero dei nuovi contagiati. Ad essere colpiti soprattutto i bambini under 12

Sale a 186 il numero dei nuovi casi in Puglia ma scende sotto quota 3mila quello degli attualmente positivi. Secondo i dati ufficiali a essere maggiormente colpiti sono i minori di 12 anni, coloro per i quali non è prevista la vaccinazione. Con una sottolineatura importante, e cioè che i bambini riescono a superare le conseguenze del contagio con estrema facilità e in breve tempo. Sono stati 14.682 i test somministrati con un tasso pari all’1,2 percento. Situazione stabile quindi, che vede la provincia di Bari registrare 65 nuovi casi, la Bat 28, la provincia di Brindisi 8, la Capitanata 29, la provincia di Lecce 24 e quella di Taranto 26. Per altri 6 casi la provincia di residenza non è nota.

Si registra ancora un decesso. È in lieve risalita il numero dei ricoverati in area non critica degli ospedali pugliesi, sono 171 (+ 3 rispetto a ieri), mentre rimane invariato quello di ricoverati in terapia intensiva (19). Rassicurante è il numero dei guariti che in Puglia da inizio pandemia sono 258.364 (+255 nelle ultime 24 ore).