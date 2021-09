Giovinazzo è sopra media provinciale per le vaccinazioni anticovid

Giovinazzo, con il suo 90 percento, rimane tra i 10 comuni pugliesi il più alto tasso di vaccinati con la prima dose anticovid. Ad aver completato il ciclo, come riportato nel bollettino settimanale della Asl Ba, è stato l’82percento degli over 12 anni. Anche in questo caso una percentuale molto alta. Purtroppo però la circolazione del virus non si è bloccata. Nella settimana compresa tra il 13 e il 19 settembre a contrarre il Covid 19 sono stati in 4. Uno in più rispetto alla settimana precedente, il che ha fatto salire il numero degli attualmente positivi a 10 come riportato dal bollettino diffuso il 23 settembre. Sostanzialmente il dato sul contagio della provincia di Bari rimane stazionario, con Giovinazzo sul fronte delle vaccinazioni che ha una percentuale più alta rispetto alla media provinciale. Dato che potrebbe essere rafforzato con la novità della terza dose da somministrare a pazienti fragili con immunocompromissioni.