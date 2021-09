Rimane stabile la curva de contagio in Puglia

È pressoché stabile la percentuale del contagio da Covid 19 in Puglia. Su 13.30 test somministrati sono stati rilevati 157 nuovi casi. Di questi 43 sono in provincia di Bari, 5 nella Bat, 11 in provincia di Brindisi, 20 in quella di Foggia, 59 nel leccese e 19 nel tarantino. Un ulteriore caso è riferito a persona la cui provincia di residenza non è nota.

Ci sono da registrare ancora 3 decessi nella Regione. In costante e lenta discesa il numero dei ricoverati nelle aree mediche degli ospedali pugliesi, sono attualmente 168 (8 in meno rispetto a ieri) così come scende a 19 il numero dei ricoverati nelle terapie intensive.