Il Rotary Molfetta premia i migliori studenti delle scuole secondarie superiori

Torna in presenza, dopo l’emergenza Covid, il tradizionale “Premio scuola” del Rotary Club di Molfetta, giunto alla XXXVI edizione. Si tratta della premiazione dei migliori alunni degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Territorio del Club: Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia. La manifestazione si terrà oggi alle ore 19, nell’Auditorium dell’Istituto “Don Tonino Bello” (Viale XXV Aprile). Interverrà il Dott. Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia che parlerà sul tema: «Spazi per l’occupazione giovanile. Richieste del mercato».



Ad introdurre la serata sarà il presidente del Rotary Molfetta dott. Felice de Sanctis che illustrerà le caratteristiche del premio che andrà al primo classificato: la partecipazione, a spese del Rotary, al Ryla (Rotary Youth Leadership Awards), programma di formazione alla leadership rivolto principalmente agli studenti delle scuole superiori, a studenti universitari di tutte le facoltà e a giovani professionisti. L’iniziativa offre la possibilità a 40 ragazzi all’anno, tra i 18 e i 30 anni, di vivere un’esperienza altamente formativa in compagnia e di investire sulla propria crescita personale e sulle proprie qualità di leadership. Si tratta di una settimana di interventi «in aula» alternati a visite aziendali, per entrare nel cuore del lavoro e capirne gli ingranaggi pratici.