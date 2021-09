Affidata la progettazione esecutiva della rampa per l’accesso al mare dei disabili

Il Comune di Giovinazzo ha affidato la progettazione esecutiva della rampa che consentirà l’accesso al mare ai disabili. Oltre alla progettazione, sono state individuate anche le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’opera. Si tratta di 40mila euro rinvenenti dalle casse comunali e altri 20mila euro messi a disposizione dalla Regione. Sembra così andare verso la conclusione la vicenda che ha visto tra i protagonisti il campione paraolimpico Luca Mazzone, che già dal 2019 chiedeva la realizzazione di una spiaggia per disabili in località «La trincea», più precisamente nella parte finale della località. Lo stesso Mazzone aveva offerto gratuitamente un progetto redatto da uno studio di architettura «Ideam». Ora, sulla scorta di quel progetto preliminare, si arriverà a quello definitivo.

«Un altro impegno preso e mantenuto pur con delle complicazioni procedurali – scrive nella nota stampa il sindaco, Tommaso Depalma - Siamo certi che quell'opera sarà particolarmente utile e andrà incontro ad una esigenza concreta». «Un tema sentito ed affrontato quello della disabilità – gli fa eco l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - Un tema sistematicamente contemplato nelle varie opere pubbliche che si stanno portando avanti e che trova ora una soluzione anche in un ambito complesso come quello dell'accesso alle spiagge». È possibile che già dalla prossima estate la spiaggia per disabili sarà realizzata.