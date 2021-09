Covid: ancora 138 nuovi casi e 4 decessi in Puglia

Continua a scendere il numero dei ricoverati in area non critica degli ammalati di Covid 19, sono 176, ma è altalenante quello dei ricoverati in terapia intensiva che risale a 22. I nuovi casi riportati dal ballettino odierno della Regione sono 138 su 12.280 tamponi somministrati, apri all’1,1 percento dei test. Una percentuale che già da ieri è tornata sopra 1. I nuovi contagi ripartiti per provincia sono 22 nel barese, 33 nella Bat, 16 nel brindisino, 20 in Capitanata, 41 nel leccese, quest’ultima continua ad essere la provincia più colpita dall’ultima ondata del coronavirus, e 8 casi nel tarantino.

In totale sono 3.024 i casi attualmente positivi in Puglia, dove si registrano anche 4 decessi. Sfiora 258mila il numero dei guariti da inizio pandemia, 158 in più rispetto a ieri.