La circolazione del virus appare in discesa

Si riduce a poco più di 3mila il numero degli attualmente positivi al Covid 19 in Puglia. Così come appaiono in discesa i numeri dei ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi, 181 i pazienti registrati, e in terapia intensiva dove sono assistiti in 20. Sui 12.337 test somministrati, i nuovi casi riportati sono 196 pari al 1,5 percento dei tamponi lavorati. I nuovi contagi sono 92 in provincia di Bari, 10 nella Bat, 15 in provincia di Brindisi, 21 nel foggiano, 40 in provincia di Lecce e 13 in quella di Taranto. Altri 5 casi sono riferiti a residenti fuori regione.

Sono 3 i decessi registrati nelle ultime ore, per contro sono 270 le persone guarite dal Covid.