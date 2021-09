Covid: Meno contagi ma più ospedalizzazioni

È sempre in discesa il numero degli attualmente positivi, sono 3.125 (126 in meno rispetto a ieri) ma chi continua a contrarre il Covid 19 ha più probabilità di dover ricorrere alle cure ospedaliere. La conferma arriva dai reparti ordinari degli ospedali pugliesi che registrano 196 pazienti, 2 in più rispetto alle 24 ore precedenti, e dai reparti di terapia intensiva dove sono assistiti 22 pazienti (anche in questo caso 2 in più rispetto a ieri). Nel dettaglio i nuovi casi, 110 complessivamente, sono 13 in provincia di Bari, 15 nella Bat, 12 in provincia di Brindisi, 19 in Capitanata, 47 in provincia di Lecce e 17 in quella di Taranto. Ancora un caso registrato a un residente fuori regione.

Rimane stabile l’incidenza del contagio che si attesta allo 0,7 percento. Si registra un decesso, mentre a guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 235.