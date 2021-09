Al via le nuove domande per ottenere i buoni spesa

È di nuovo possibile far domanda per ottenere i buoni spesa a favore di persone o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall’emergenza Covid 19. Le domande potranno essere presentate entro il 10 ottobre 2021 esclusivamente per via telematica all’indirizzo https://serviziadomanda.resettami.it/giovinazzo.

A beneficiare dei nuovi buoni spesa sono quelle persone o nuclei familiari già seguiti dai servizi sociali che usufruiscono di prestazioni assistenziali come i beneficiari del reddito di cittadinanza, della pensione di cittadinanza, reddito di dignità o emergenza. Sono ammessi anche i soggetti che hanno perso il lavoro o che da marzo dello scorso anno hanno ridotto la propria attività lavorativa, con conseguente riduzione del reddito famigliare. Il beneficio dei buoni spesa si estende a coloro che svolgono attività lavorative con intermittenza e comunque a tutti quei soggetti che in questa fase dell’emergenza sono in difficoltà ad acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Non sono ammessi i soggetti che beneficiano di altri sostegni pubblici per un importo superiore ai 12 mila euro percepito nel periodo tra l’agosto 2020 e il luglio 2021. Sono esclusi anche i nuclei famigliari fino a 3 componenti che hanno entrate superiori ai 18 mila euro, o con più di 3 persone per un reddito superiore ai 24 mila euro percepiti nella stesso arco di tempo. Il contributo sotto forma di buoni spesa o prodotti di prima necessità, è commisurato alla composizione del nucleo famigliare sino ad un massimo di 600 euro. Sarà formata una graduatoria formata in ordine crescente, valutata sul valore del reddito complessivo dichiarata da agosto 2020 a luglio 2021, sino a esaurimento dei fondi disponibili. Ogni buono spesa avrà un valore nominale di 25 euro.

Nel frattempo è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta a quegli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa. In questo caso le domande dovranno essere inviate via Pec all’indirizzo servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it entro le ore 18 del 30 settembre 2021. Gli esercizi commerciali che hanno dato la loro disponibilità in passato, non dovranno ripresentare domanda.