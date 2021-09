A Giovinazzo si celebra la XXVIII giornata mondiale dell’Alzheimer

Cade in questi giorni la XXVIII giornata mondiale dell’Alzheimer. Per l’occasione il centro diurno «Gocce di Memoria» e la cooperativa sociale «Anthropos» hanno organizzato una tre giorni dedicata allo stigma, ricordando anche di come Giovinazzo sia Comune amico delle persone con demenza.

La tre giorni parte oggi alle 10 con «Informa Alzheimer». Nelle farmacie Fiore e Comunale saranno distribuiti opuscoli informativi e consigli pratici per conoscere meglio le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Avverrà anche una distribuzione del kit «Diventa amico delle persone con demenza». Sempre da oggi e fino al 23 settembre, si terrà presso il parco Scianatico, a partire dalle 18, una mostra fotografica dal titolo «Oltre il ricordo». A curarla è il centro diurno «Gocce di memoria».

A conclusione della tre giorni, il 23 settembre, e in concomitanza con il ciclo di incontri «Una città coesa», voluto dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Giovinazzo, si terranno gli approfondimenti don gli esperti. Due gli interventi previsti sempre nel parco Scianatico a partire dalle 18: il primo sul tema «Lontani ma vicini. Il centro diurno “Gocce di memoria” diventa virtuale, che sarò tenuto da Emanuela Tatulli, psicologa e psicoterapeuta. Il secondo intervento sarà dedicato a «La malattia di Alzheimer: possibilità di diagnosi e terapia nell’era della medicina di precisione». L’incontro sarà a cura di Rosanna Tortelli, neurologo coordinatore clinico-scientifico del centro per le malattie.