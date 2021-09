Brusco calo dei nuovi contagi in Puglia, ma sale il numero dei ricoveri in ospedale

«Solo» 60 i nuovi casi registrati nella regione Puglia nelle ultime 24 ore, si 7.182 test somministrati. Per una incidenza che scende allo 0,8 percento. Pochi contagi, quelli riportati come ogni lunedì, che si suddividono tra 7 casi in provincia di Bari, 1 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 29 in provincia di Foggia, 17 in quella di Lecce e 3 nel tarantino. Altri 2 casi sono riferiti a contagiati fuori regione.

Non si registrano decessi nelle ultime ore ma sale a 194 il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi, così come sale a 20 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Complessivamente le persone attualmente positive al virus in Puglia sono 3.251.