Covid: Numeri in ascesa sul fronte dei ricoveri in ospedale nonostante la minore circolazione del vi

Nonostante il numero degli attualmente positivi continua a scendere, sono 3.231 (15 in meno rispetto a ieri), così come scende il numero dei nuovi casi, oggi sono 156 (19 in meno), quello dei ricoverati negli ospedali sale a 187 (ieri erano 176). Sui 15.194 tamponi somministrati, in tasso di contagiosità è appena superiore all’1 percento, sono stati registrati 55 nuovi casi in provincia di Bari, 11 nella Bat, 28 in provincia di Brindisi, 19 in quella di Foggia, 25 nel leccese e 18 nel tarantino. Un ulteriore caso è attribuito a persona residente fuori regione.

Non si registrano decessi nelle ultime ore, mentre il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19, rimane invariato rispetto alle ore precedenti. Per effetto dei dati riportati dal bollettino regionale nelle ultime ore sono state dichiarate guarite dal Covid 171 persone.