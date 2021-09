Giovinazzo è ai primi posti nella provincia per l’adesione alla campagna vaccinale

Nella settimana tra il 6 e il 12 settembre a Giovinazzo sono stati registrati 3 nuovi casi di Covid 19, mentre nella settimana precedente la casella dei nuovi contagi riportava zero. Questo secondo l’ultimo report settimanale diffuso dalla Asl Bari. Un lieve peggioramento quindi sul fronte del contagio, con i dati locali che indicano in 7 il numero complessivo dei contagiati, che rimane tra i migliori rispetto alle città vicine.

Buone le notizie che riguardano la campagna vaccinale. Ben il 90 percento della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose di vaccino. L’81 percento ha completato il ciclo. Tradotto in numeri significa che 15.842 persone dai 12 anni d’età in su ha ricevuto la prima dose, in 13.694 si sono sottoposti alla seconda somministrazione. Sono numeri, questi, che pongono Giovinazzo tra i comuni della provincia di Bari con maggiore adesione alla campagna vaccinale.